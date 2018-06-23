Haber - Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı. Miting havadan da görüntülendi.
(Görüntülü) Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi havadan görüntülendi
Haber - Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı. Miting havadan da görüntülendi.
23 Haziran 2018 Cumartesi 16:54
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