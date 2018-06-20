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(Görüntülü) Muharrem İnce genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi 

  Enver ALAS/ İSTANBUL, ()  CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı...

 

Enver ALAS/ İSTANBUL, ()  CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantının başında basın mensuplarının kısa bir görüntü aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor. 

Muharrem İnce'ye, TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik ediyor. Toplantıya CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet  Gazetesi Yazı İşleri Müdürlerinden Ateş Yalazan, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay gibi isimlerin de aralarında olduğu medya yöneticileri katılıyor. 

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