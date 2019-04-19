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(Görüntülü) Muhabbet kuşu ile köpeğin dostluğu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da muhabbet kuşu ile köpeği bir arada görenler şaşırıyor. Çorum'da yaşayan Okan ve Ebru Ateş çiftinin evlerinde besledikleri köpekleri 'Tofi' ile muhabbet kuşları 'Limon', birbirinden ayrılmıyor....

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da muhabbet kuşu ile köpeği bir arada görenler şaşırıyor. Çorum'da yaşayan Okan ve Ebru Ateş çiftinin evlerinde besledikleri köpekleri 'Tofi' ile muhabbet kuşları 'Limon', birbirinden ayrılmıyor. İlk karşılaşmaları kavgayla başlayan zamanla duruma alışan ikili, günün büyük bölümünü birlikte oyun oynayarak geçiriyor. Okan Ateş, muhabbet kuşu ile köpeğinin dostluğunun, farklı hayvanların nasıl bir arada yaşayabileceğine en iyi örnek olduğunu söyleyerek, "İlk başlarda birbirlerine yabancıydılar, şimdi ise birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Hatta yemeklerini bile birlikte yiyorlar. Hatta aynı kafese girmeye bile çalışıyorlar. Onların arkadaşlığı bizi mutlu ediyor" dedi.

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