(Görüntülü) MUĞLA Temizlik görevlisi olduğu üniversitede eğitimini de tamamlayıp öğretmen oldu
28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
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