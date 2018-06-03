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(Görüntülü) Muğla'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyede 

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F.K.P. ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen C.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Olay, geçen Çarşamba...

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kavgada zanlı olarak yakalanan F.K.P. ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen C.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Olay, geçen Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi 227 Sokak'taki pazaryerinde meydana geldi. Rehber ve bar işletmecisi Selim Uysal ile iddiaya göre F.K.P. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafları ayırmak için araya giren Uysal'ın arkadaşı, rehber ve emlak danışmanlığı yapan Kutay Bilgiç (31) başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Uysal ise ağır yaralandı. Selim Uysal, çağırılan ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kaçan F.K.P.'yi geçen Cuma günü saat 20.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir banka önünde yakaladı. İşlemlerinin ardından Dalyan'a gönderilen F.K.P.'nin ardından olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen C.P., Ö.T. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ö.T. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi serbest bırakılırken, şüphelilerden F.K.P. ve C.P. adliyeye sevk edildi.

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