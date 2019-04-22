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(Görüntülü) Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Cavit AKGÜN/MUĞLA ()- MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula...

Cavit AKGÜN/MUĞLA ()- MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula ilçesinin Turgut Mahallesi olarak belirlediği deprem, saat 22.36’da meydana geldi. Yerin 6.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula’nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti.

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