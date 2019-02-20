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(Görüntülü) Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı 

BURSA?nın İznik ilçesinde diş muayenesi için hastaneye giden Sıdıka Yalçın (60), sıra beklerken Burası pis diyerek eline geçirdiği fırça ile hastane koridorunu süpürdü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay,...

BURSA?nın İznik ilçesinde diş muayenesi için hastaneye giden Sıdıka Yalçın (60), sıra beklerken Burası pis diyerek eline geçirdiği fırça ile hastane koridorunu süpürdü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde İznik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Diş muayenesi için hastaneye  gelen Sıdıka Yalçın, poliklinik katında sıra beklerken bir anda kapı arkasında bulunan fırçayı eline alarak hastane koridorunu süpürmeye başladı. Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Videoyu kaydeden kadın, Yalçın?a Sen buraya temizliğe mi geldin Buraya temizliğe değil muayene olmaya geldin. Temizlik için hastane personeli var, bu işi onların yapması lazım, bu iş size düşmez derken, Sıdıka Yalçın ise, Benim içimden geliyor. Ben evde de temizlik yapıyorum buranın da temizliğini yaparım bir şey olmaz diye yanıt veriyor. Diş polikliniğinde görevli bir kadın ise Yalçın'a müdahale ederek süpürgeyi elinden aldı. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Dilek Baş,  Bizim hastanemiz tertemiz, çiçek gibi. 18 temizlik personelimiz var dedi.

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