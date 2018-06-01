ANKARA () - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde incelemelerde bulundu.
(Görüntülü) MSB Bakanı Canikli TCG Giresun Fırkateyni'nde iftar yaptı
ANKARA () - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde incelemelerde bulundu.
01 Haziran 2018 Cuma 10:34
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