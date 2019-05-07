(Görüntülü) Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada

Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA/İSTANBUL, () EYÜPSULTAN, Göktürk Yolu üzerinde arıza yapan motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek götürdü. Metrelerce bu şekilde ilerleyerek canlarını hiçe sayan motosikletliler bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameralara yansıdı.



Görüntüler dün öğle saatlerinde kameralarına Göktürk yolunda yansıdı. Arıza yapan aracı yüzünden yolda kalan bir motosikletliye yardımına yoldan geçen başka bir motosikletli yardım etti. Görüntülerde arızalı motosikletin yanına yanaşan başka bir motosikletli ayağıyla ittirerek, ilerlemesini sağladı. Emniyet şeridinden ilerleyen motosikletliler kamyonların arasında adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Bir süre yan yana ilerleyen motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.