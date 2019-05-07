Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor
YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı
YSK İstanbul'u görüşmek üzere toplandı

(Görüntülü) Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması kamerada

Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA/İSTANBUL, () EYÜPSULTAN, Göktürk Yolu üzerinde arıza yapan motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek götürdü. Metrelerce bu şekilde ilerleyerek canlarını hiçe sayan motosikletliler bir süre sonra gözden...

Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA/İSTANBUL, () EYÜPSULTAN, Göktürk Yolu üzerinde arıza yapan motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek götürdü. Metrelerce bu şekilde ilerleyerek canlarını hiçe sayan motosikletliler bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler dün öğle saatlerinde kameralarına Göktürk yolunda yansıdı. Arıza yapan aracı yüzünden yolda kalan bir motosikletliye yardımına yoldan geçen başka bir motosikletli yardım etti. Görüntülerde arızalı motosikletin yanına yanaşan başka bir motosikletli ayağıyla ittirerek, ilerlemesini sağladı. Emniyet şeridinden ilerleyen motosikletliler kamyonların arasında adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Bir süre yan yana ilerleyen motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328