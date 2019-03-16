(Görüntülü) Motosikletli 2 kardeşin kazası kamerada
TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletli kardeşlerin yaptığı kaza kameraya yansıdı. Kaza TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İki kardeş motosikletleriyle emniyet şeridinde ilerliyordu. Kardeşinin motosikletine arkadan...
16 Mart 2019 Cumartesi 13:36
TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletli kardeşlerin yaptığı kaza kameraya yansıdı. Kaza TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İki kardeş motosikletleriyle emniyet şeridinde ilerliyordu. Kardeşinin motosikletine arkadan çarpan ağabey yere düştü. Motosiklet ve yola düşen ağabey bir süre sürüklendi. Emniyet şeridindeki kaza arkadan gelen başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Yere düşen kişi kazası şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.
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