İsa ÇİÇEK ARİFİYE(Sakarya), () -SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, derede bulunan motosiklet AFAD ve polisi harekete geçirdi. AFAD sürücünün derede olduğunu düşünerek arama yaparken, dereden çıkarılan motosikletin şase numarasından sahibine ulaşıldı. Z.Ç. kızdığı için motosikletini dereye attığını söyledi. Bugün öğle saatlerinde, Arifiye Gölbaşı mevkiinde bulunan sazlık ve balçık olan deredeki motosikleti gören vatandaşlar polisi arayarak bilgilendirdi. Olay yerine polis ve Sakarya AFAD ekibi geldi. AFAD ekibi motosikleti dereden vinç ile çıkarırken, motosiklet sürücüsünün de olabileceği düşüncesi ile arama yaptı. Polis motosikletin şase numarasından yaptığı sorgulamada motosikletin plakası ve sahibini belirledi. Motosikletin, 57 yaşındaki Z.Ç.'ye ait olduğu belirlenerek, kayıtlardaki telefonu arandı. Z.Ç.'nin kendisinin iyi olduğunu ve motosikletini kızdığı için dereye attığını belirtmesi üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
(Görüntülü) Motosikletini dereye atınca herkesi telaşlandırdı
İsa ÇİÇEK ARİFİYE(Sakarya), () -SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, derede bulunan motosiklet AFAD ve polisi harekete geçirdi. AFAD sürücünün derede olduğunu düşünerek arama yaparken, dereden çıkarılan motosikletin şase numarasından sahibine...
21 Haziran 2018 Perşembe 16:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.