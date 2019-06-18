Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() D-100 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de yanlarında bir valiz taşıdılar. Olay D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir motosiklete binen 2 kişi düz otururken 3'üncü kişinin hem ters binmesi hemde eliyle bir valizi taşıması dikkat çekti. Tehlikeye aldırmadan yolda ilerleyen motosiklet D-100 Karayolu'ndan, Bahçelievler istikametine döndü. Sokak aralarında da yolculuğuna devam eden motosiklet sürücüsü zaman zaman da devrilme tehlikesi yaşadı. Motosiklete binen 3'üncü kişi valizi tutmakta zorluk çektiği görüldü. Bir süre sokak aralarında yolcuğuna devam eden motosiklet sürücüsü gözden kayboldu.
(Görüntülü) Motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de valiz taşıdılar
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() D-100 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de yanlarında bir valiz taşıdılar. Olay D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir motosiklete binen...
18 Haziran 2019 Salı 09:16
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.