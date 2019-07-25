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(Görüntülü) Motosiklet sürücülerine MOBESE'den kask denetimi

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, polis, motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığını MOBESE'den denetlemeye başladı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, aralıksız devam ettikleri denetimlerine MOBESE kontrolünü...

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, polis, motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığını MOBESE'den denetlemeye başladı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, aralıksız devam ettikleri denetimlerine MOBESE kontrolünü de ekledi. MOBESE izleme Merkezi'nde görevli polisler, zorunlu olmasına rağmen kask takmayan motosiklet sürücülerinin plakalarını tespit ediyor. Sürücülere 108 TL ceza kesilerek, adreslerine gönderiyor. BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONS EDİLDİ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce motosiklet sürücülerinin kask takmalarının can güvenlikleri açısından zorunlu olduğu ve MOBESE üzerinden de kask denetimi yapılacağı belediye hoparlöründen anons edildi. Ayrıca bilboardlara kask kullanımıyla ilgili uyarı afişleri asıldı. Polis ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü uygulamalarda ise kask takan sürücülere duyarlı davranışları için teşekkür ederken, takmayanları da uyarıyor.

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