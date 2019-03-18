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(Görüntülü) Motosiklet refüjdeki çite çarptı 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da, sürücüsü tespit edilemeyen motosikletin, refüjdeki banket ve çite çarptığı kazada Yasin Develioğlu (33) öldü, İbrahim Gül (33) yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin...

Antalya'da, sürücüsü tespit edilemeyen motosikletin, refüjdeki banket ve çite çarptığı kazada Yasin Develioğlu (33) öldü, İbrahim Gül (33) yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hızla seyreden 06 GC 8806 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki tel çite çarparak savruldu. Motosikletin üzerindeki İbrahim Gül ve Yasin Develioğlu, sürüklenerek önce bankete sonra refüjdeki tel çite çarptı. Kaza anında kask takıp takmadıkları belirlenemeyen Gül ve Develioğlu'nun çeşitli yerlerine tel örgülerin kırılan demir çubukları saplandı.
KIRILAN DEMİR VÜCUDUNA SAPLANDI
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıların vücuduna saplanan demir çubukları sağlık ekiplerinin kontrolünde keserek çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Yasan Develioğlu yaşamını yitirdi. İbrahim Gül'ün ise tedavisi sürüyor.
Diğer yandan çarpmanın şiddetiyle motosikletteki kasklar parçalandı. Kaza nedeniyle Burhanettin Onat Caddesi bir süreliğine tek taraflı trafiğe kapandı.

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