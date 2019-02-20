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(Görüntülü) Motosiklet kazasında ölen Mert'in ismi müzik sınıfında yaşayacak

ZONGULDAK’ta, 5 yıl önce meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mert Çebi'nin (23) ismi, ailesinin Yayla Ortaokulu'nda yaptırdığı müzik sınıfında yaşatılacak. Kozlu İlçesi Fatih Sitesi Mahallesi'nde,...

ZONGULDAK’ta, 5 yıl önce meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mert Çebi'nin (23) ismi, ailesinin Yayla Ortaokulu'nda yaptırdığı müzik sınıfında yaşatılacak.

Kozlu İlçesi Fatih Sitesi Mahallesi'nde, 21 Şubat 2014'te meydana gelen kazada, Bülent Ecevit Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Çebi, motosikletiyle karşıdan gelen işçi servisinin altına girdi. Mert Çebi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Baba Mehmet ile anne Özlem Çebi, oğullarının adını yaşatabilmek için Yayla Ortaokulu'na piyano, gitar, bağlama, elektronik davul gibi müzik aletlerinin bulunduğu müzik sınıfı kazandırdı. Zonguldak Belediyesi'nin de destek verdiği müzik sınıfına, 'Mert Çebi Müzik Sınıfı' adı verildi. Sınıfın açılış törenine, Çebi ailesinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, sınıftaki enstrümanlarla müzik dinletisi gerçekleştirdiği sırada baba Mehmet ve anne Özlem Çebi, duygu dolu anlar yaşadı. Okul Müdürü Erol Kaba, müzik sınıfının öğrencilerin eğitimindeki başarılarının yanı sıra kendilerini müzikle ifade etme yeteneği bularak, kişiliklerinin ve karakterlerinin gelişiminde katkı sağlayacağını söyledi.

Mehmet Çebi, oğlunun piyano çalmasını çok sevdiğini ve bu yüzden de piyano öğrendiğini söyledi. Oğlunun 8 yaşından beri müzikle iç içe olduğunu anlatan maden mühendisi Mehmet Çebi, "İyi bir öğrenci, iyi bir müzisyendi. Elim bir kaza sonucu kaybettik. Evde piyanosu vardı. Onun hatırasına ben de piyano öğreneyim dedim. Oğlumun peşinden gideyim dedim. Her çocuk babasının peşinden gider, bende tersi oldu. Oğlumun peşinden gittim. Müziği anladım. Okulda da böyle bir sınıfın ihtiyaç olduğu söylendi. Biz de eşimle birlikte müziğe ve eğitime destek olmak için böyle bir projeye destek verdik. Güzel bir eser ortaya çıktı. Oğlumuzun adının böyle bir sınıfa verilmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

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