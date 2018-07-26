(Görüntülü) Moloz yığını arasında hurda demir topluyorlar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma kapsamında yıkılan binaların moloz yığınları çocukların hurda demir toplaması dikkat çekti.



Çorum Belediyesi'nin, Gazi ve Fatih caddesi arasında bağlantıyı sağlayacak olan yol çalışması nedeniyle yapılan kamulaştırmalar sonucunda bölgede belirlenen binaların yıkımına başlandı. Yıkım işlemi devam ederken binaların moloz yığınında çocukların hurda demir toplaması dikkat çekti. Çocukların yıkımın bir kısmı gerçekleşmiş binalarda da hurda toplamaya çalışması üzerine çevredekiler tehlike nedeniyle polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekibi, çocukları yıkım alanından uzaklaştırdı.

