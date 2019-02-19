(Görüntülü) Moldovalı kadın Kırıkkale'de sağlığına kavuştu

Moldovalı Maria Catıncov (68), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan diz ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Moldova'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Maria Catıncov, 25 yıldır yaşadığı diz kireçlenmesi nedeniyle daha önce tatile geldiği Türkiye'de tedavi olmak istedi. Maria Catıncov'un bu isteği üzerine kızı Veronika Catıncov, arkaşının önerisiyle annesini Kırıkkale'ye getirdi. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gelen Maria Catıncov, burada doktorlar ile görüşerek tedavi olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Maria Catıncov sağlığına kavuştu.

Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sancar Serbest, gerçekleştirilen ameliyat ile ilgili bilgi vererek, Yapılan kontrollerde hastanın dizinde gonartroz (diz kireçlenmesi) ameliyatı, sol dizine protez takılması işlemi yapılması gerekiyordu. Sağlık turizmi kapsamında hastamız ile görüşerek, onunda onayını alarak yaklaşık 3 saat süren bir ameliyatın ardından tedavisi başarılı bir şekilde tamamladık. Ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştu dedi.

Maria Catıncov, Türkiye'ye daha önce tatile geldiğini belirterek, şunları söyledi Ameliyat olacağımı hem de Türkiye'de olacağım aklıma gelmezdi. Kızımın bir arkadaşının önerisi üzerine Kırıkkale'ye geldik. Burada doktorlar ile görüştük. Doktorlar tedavi etti, tedavi sonrasında ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Bende Türk doktorlara güvenerek ameliyat oldum. Başta başhekim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Dizimde ağrı kalmadı.