(Görüntülü) MODACI ZEYNEP KARTAL'IN SURİYELİ SIĞINMACI KADINLARLA HAZIRLADIĞI TASARIMLAR LONDRA MODA HAFTASI'NDA

Gülseli KENARLI-İstanbul



Modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte sergilenecek.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, bu akşam Londra saati ile 20.00'de Londra Presentation Studio'da tanıtılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı. Eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.