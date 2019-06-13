(Görüntülü) Modacı Cemil İpekçi, tel kırmayı anlattı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - İNCİ Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın organizasyonunda Bartın'a gelen ünlü modacı Cemil İpekçi, yöresel işleme 'tel kırma'yı Bartınlı kadınlara anlattı. İpekçi, Vakfın davetlisi olarak geldiği Bartın'da Amasra'yı ve kentin tarihi yerlerini gezdi. Cemil İpekçi daha sonra İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı binasında tel kırma işiyle uğraşan kadınlarla bir araya geldi. Burada yöresel işleme tel kırmanın tarihçesi hakkında bilgiler veren İpekçi, sanat eseri özelliği taşıyan tel kırmanın mutlaka geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İpekçi ayrıca, Mardin ve Bodrum'da olduğu gibi Bartın'da da eğitim amaçlı moda kurslarının da açabileceğini belirtti.