(Görüntülü) Mobil İSKİ uygulaması tanıtıldı

İSTANBUL, () -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İştiraki Mobil İSKİ Uygulaması ile İstanbulluların hizmetine sunuldu. Artık vatandaşlar veznede sıra beklemek yerine tek tuşla mobil ekiplerine ulaşıp işlerini halledebilecek ve birçok işlem yapabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki 2018 yılında vatandaşların hizmetine sunduğuMobil İSKİ uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Uygulamanın sunumunu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan yaptı. Vatandaşlar bu uygulama ile Yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi birçok hizmetten faydalanabilecek. İSKİ Mobil Uygulama hizmetinde vatandaşlar E-devlet kapısından, web sitesinden, Mobil İSKİ ve ALO 185 hattından da giriş sağlayabilecek. Mobil Uygulama dahilinde 36 araç İstanbulluların hizmetinde olacak. “MOBİL İSKİ UYGULAMASI İLE VATANDAŞIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ” İSKİ’nin mobil hizmet anlayışının başlangıcını gerçekleştirdiğini kaydeden İBB Genel SekreteriBaraçlı, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tüm şube müdürlüklerimizde ve 36 araçla bu hizmet gerçekleştirilecek. Dijital dönüşümün de bir başlangıcı sayılır. Bu projenin hızlanması bizim için de önemli. İstanbul şehir açısından baktığımızda hem Tuzla’dan Silivri’ye kadar birçok hizmet alanımız var. Bu sadece su ile abonelik ile alakalı değil. Her noktada hizmet çalışmamız devam ediyor. Yerinde hizmet anlayışı ile vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilir miyiz, onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunları yaparken yatırımlarımız da devam ediyor. 23,6 milyarlık bir yatırım bütçesi ile önümüzdeki yıl büyük projelere de imza atacağız. Mobil İSKİ uygulaması ile de vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu gibi çalışmalarımızın devamı gelecek.” “AMACIMIZ ŞUBELERE GİDEREK ZAMAN KAYBETMEYİ ORTADAN KALDIRMAK” Uygulamanın nasıl işlediğini anlatan İSKİ Genel Müdürü Turan ise, şunları kaydetti: “Şubelere giderek zaman kaybetmeyi ortadan kaldırmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla aktif olarak kullanılan Mobil İSKİ Uygulaması, sağladığı rahatlık nedeniyle vatandaşlarımızın beğenisini toplamaktadır. ‘Yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali’ gibi şubelere gidilerek yapılabilecek tüm abonelik işlemleri Mobil İSKİ ile vatandaşların adreslerinde cumartesi günleri dahil olmak üzere kolaylık yapılabilmektedir. Uygulamadan faydalanabilmek için, ALO 185 çağrı merkezi, web sitemiz, e-devlet veya Mobil İSKİ üzerinden başvuru yapması yeterli olmaktadır. Gerekli incelemenin ardından, sözleşme belgeleri hazırlanarak vatandaşın uygun zamanında ve dilediği yerde randevu verilmektedir. Daha sonra İSKİ personeli vatandaşın belirlediği adreste ıslak imza ve gerekli belgeleri alarak abonelik işlemini tamamlanmakta, suyun kullanımına açılması veya kapatılması sağlanmaktadır.”