İlkay DİKİCİ -Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitingi nedeniyle Süreyya Plajı Marmaray İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı. Mitingin bitişiyle birlikte çok sayıda vatandaş, istasyona akın etti. Polisin güvenlik önlemi aldığı istasyonda, "Kapıların kapanmasına engel olmayalım" şeklinde anonslar yapıldı. Vatandaşlar trene binerken zor anlar yaşadı. Dağılımın ardından çevredeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
(Görüntülü) MİTİNG NEDENİYLE MARMARAY İSTASYONUNDA YOĞUNLUK YAŞANDI
İlkay DİKİCİ -Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitingi nedeniyle Süreyya Plajı Marmaray İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı. Mitingin bitişiyle...
21 Nisan 2019 Pazar 17:27
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.