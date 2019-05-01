(Görüntülü) MİTİNG ALANINDAN DAĞILMALAR METROBÜS YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU
01 Mayıs 2019 Çarşamba 17:16
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