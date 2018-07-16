(Görüntülü) MİT TIR'ları davası : Erdem Gül'e beraat (1) (Arşiv)

Yüksel KOÇ / İstanbul - MİT TIR'ları davasında dosyası ayrılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül beraat etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları "katılan" sıfatıyla duruşmada yer aldı. DURUŞMA 8 DAKİKA SÜRDÜ Saat 11.17'de SEGBİS kaydı ile açılan duruşma, saat 11.25'te hükmün açıklanması ile son buldu. Mahkeme, sanık Erdem Gül'ün üzerine atılı, "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatine karar verdi.