(Görüntülü) Mısıroğlu'nun cenazesi helallik için evine getirildi, Türk bayrağı ile sarıldı

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, () TEDAVİ gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Yazar Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Çengelköy'deki evine getirildi. Mısıroğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Mısıroğlu için dualar okunarak, helallik istendi. Daha sonra Mısıroğlu'nun tabutu Türk bayrağı ile sarıldı. Ardından cenaze aracına konularak, Büyük Çamlıca Camii'ne götürüldü. Mısıroğlu'nun naaşı burada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.