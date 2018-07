(Görüntülü) Mısır tarlaları, çizgili yaprak kurtlarının istilasına uğradı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 15 bin dönüm mısır ekili tarla, çizgili yaprak kurdu istilasına uğradı. Üreticiler, zararlarının büyük olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.



Malkara'da son günlerde mısır ekili alanlara çizgili yaprak kurtlarının istilasına uğradı. Ziraat mühendislerinin yaptığı çalışmada kırsalda bulunan 10 mahallede yaklaşık 15 bin dönüm alanda etkili alan çizgili yaprak kurtları, ürünleri kemirerek büyük zarar verdi. Malkara 269 Sayılı Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Cem Özkan, şöyle dedi:



"Yaptığımız incelemelerde yaklaşık 10 mahallede ekili mısırlarda yeşil çizgili yaprak kurdu olduğu tespit edildi. Bu kurt ve tırtılların ekili alanlara ciddi zararları vardır. Benim üreticilerden istediğim ektikleri ürünleri takip edip yerinde incelesinler ve kontrollerini yapıp ilaçlamalarını başlatsınlar. Kesinlikle bu zararlı böcekler ile mücadele etmemiz gerekir. Her gün farklı bir mahallede çizgili yaprak kurdu ve tırtıl istilasının olduğunu öğreniyoruz. Bu zararlı böcekler Malkara bölgesinden hariç Trakya bölgesinde olabilir. Geçmiş yıllarda bu zararlı böceklerden çok zarar gören çiftçimiz olmuştu. Bir daha böyle bir şey olmasını istemiyoruz. İlgili birimlere gerekli müracaatlarını yapsınlar. Dilekçelerini versinler. Çiftçilerimiz bir an önce önlemlerini alsınlar. Bizler çiftçilerimizin her zaman yanında olduğu kadar daha da fazlasını yapmak istiyoruz. Bizim mücadelemiz çiftçilerimiz içindir."



Çiftçilerden Nusret Yüksel, çizgili yaprak kurtlarının mısırlarına zarar verdiğini ve tarlasında yoğun olarak görüldüğünü belirterek, "30 yıllık çiftçilikle uğraşıyorum. Tarlamı yoğun olarak çizgili mısır kurdu sarmış durumda. Bu mısır kurtları ekili alanlarımıza aşırı zarar veriyor. Bunun çözümü ilaçlama yapmak, yoksa kurtuluş yok. Günden güne daha da sarıyor. Herkes önlemini alsın" dedi.



Mısır ekili alanlarda her kökte tırtıl olduğunu belirten çiftçi Hüseyin Tetik, "10 yıllık çiftçiyim. Bu yıl mısırda kurt ve tırtıl istilası var. Mücadelemizi başlattık. İlk sefer böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Herkes tarlasını kontrol etsin. Bölgemizde aşırı yoğun şekilde gözüküyor. Bu tırtıllar bizim çok canımızı yaktı. İlaçlama çalışması başlattık. Mısırlarımızın her kökünde tırtıl mevcut" dedi.



Kurtların girdiği tarlayı kuruttuğunu söyleyen Fikret Şayan ise "Bu tırtıllar gittiği yeri kurutur. Mısır ve bitkilerde hiç yaprak bırakmaz. Zararları büyüktür" dedi.