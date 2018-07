(Görüntülü) Mısır'da tedavisi biten Aref, Türkiye'ye döndü

İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE İstanbul,()



ANTALYA'DA gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi. Ghafouri, “Yılan ısırdıktan sonra ilk yarım saat her şey bittiği zannetim ama bitmedi. O an her şey gözümün önünden geçti" dedi.



Antalya yapacağı gösteriye hazırlandığı sırada kobra yılanı tarafından ısırılan ve özel uçakla götürüldüğü Mısır'daki tedavisi tamamlanan İlizyonist Aref Ghafouri İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Ghafouri, burada basın mensuplarına 11 gün süren tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.





"YILANI SURİYELİLERDEN ALDIM"



Kendisini ısıran Kobrayı Antalya'dan aldığını hatırlatan Aref, “Birkaç sene önce Antalya'da Suriyelilerin bulunduğu bir gecekondu mahallesi var. Ben oraya hep yardım ediyordum. Orada yılanlarla uğraşan bir adam gördüm. Ama tam anlaşamıyorduk. Adamdan o yılanı aldım çünkü hasta olduğunu bir gözünün kör olduğunu gördüm. Benim bu gibi hayvanlara baktığım bir hayvanat bahçem var. Orada besliyordum. Durumu ağırlaşınca özel bakım için eve getirdim. Çünkü ben bu tür yılanlar için Tayland'da eğitim aldım. Yılanı tedavi etmeye çalışırken bir anda kolumu ısırdı" dedi.





"25 SAAT PANZEHİRİ OLMADAN DURDUM "



Yılanını ısırmasının ardından yaşanan süreci anlatan ünlü İlizyonist, “Beni ısırdığı zaman hızlı bir şekilde elimi çektim ve yılanın kafası aşağıya doğru çöktü. Genelde bu tür yılanlar ısırdığı zaman siz ölene kadar sizi bırakmaz. Şansın varmış fazla zehiri yokmuş ve beni ısırdığı gibi öldü. Hızlı bir şekilde soğuk suyla birlikte kolumdaki zehiri emmeye başladım. Hastaneye hızlı bir şekilde gidemedik ve o an felç olduğumu hissetmeye başladım. Sürekli sakız çiğnemeye başladım ağız ve dişlerimi hareket ettirmek için. 25 saat panzehir olmadan nasıl durdum doktorlar bile şaşırdı" dedi.









SON GÜN ALERJİ



Mısır'daki tedavi süreci hakkında da bilgi veren Aref Ghafouri konuşmasına şöyle devam etti:



“Uçaktan indikten sonra Büyükelçilik havalimanına ambulans gönderdi. Direkt sedye ile aldılar ve ambulansla hemen hastaneye götürdüler. Pasaport kontrolünden beş dakikada geçtik. İlk 6 gün oranın devlet hastanesindeyim. Sonra iki gün doktorun özel hastanesinde tedavi gördüm. Son bir iki gün alerji çıktı elimde doktor ona müdahale etti. Elimi kullanabiliyorum. Elimde birkaç kasta hissetmezlik var oda zamanla geçecek"







"BİTTİ ZANNETİM BİTMEDİ "



Bundan sonra daha dikkatli olacağını ifade eden ünlü ilizyonist, “Aynı şekilde devam edeceğim ama daha dikkat edeceğim. Bir hamam böceğinden tutun aslana kadar benim için hep aynı. Bir can taşıyorsa ben elimden geleni yaparım. O an elimi soktuğu an bir anda hayatım gözümün önünden geçti. Kobra soktuğu an 15 dakika içinde ölüyorsun bunu biliyordum, ama artık biraz şans oldu bizim için. En iyi ihtimal elimi keseceklerini düşündüm. O an ne yapacağım hayatımı nasıl devam ettireceğim onu düşünmeye başladım. Ölüm hep alkıma geldi ama ailem aklıma geldi. Çünkü ben bu hayvanı elime alırken ölüm hep aklıma geliyor. Her şeyi kabul ederek ben bunu yapıyorum. Tabiî ki bu kaza beklemediğiniz her an her şey olabilir. İlk yarım saat bitti diye düşünmüş baktım bitmedi" diyerek sözlerini tamamladı.