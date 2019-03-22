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(Görüntülü) Miniklerin dikili ağacı olacak

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da anaokulu öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti. Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu Öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Büğdüz Köyü yolu üzerindeki...


Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da anaokulu öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.


Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu Öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Büğdüz Köyü yolu üzerindeki Örtülü mevkiinde fidan dikti. Fidan Dikimine Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz, Müdür Yardımcısı Sevnur Korkmaz, Burdur Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği 7 dekar alanda 350 adet mavi servi, kara servi, sedir, karaçam, dişbudak fidanı dikerek can suyunu verdi.


Okul Müdürü Özlem Karpuz yaptığı açıklamada, 'Elinde Kitap, Dünyada dikili bir ağacın olsun' sloganıyla Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği alana fidan diktiklerini kaydetti. Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz da Orman Haftası dolayısıyla okullarda öğrencilere ormanların sevdirilmesi ve korunması amacıyla eğitimler verildiğini belirtti.
Korkmaz, Bu yıl Orman Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 5500 ücretsiz ceviz, badem fidanı dağıttık. İl genelinde yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturacağız dedi. 

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