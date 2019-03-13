Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

(Görüntülü) Minik öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, () AFYONKARAHİSAR'da ana sınıfı öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrenciler jandarma köpeklerinin gösterisini ilgiyle izledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü...

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, () AFYONKARAHİSAR'da ana sınıfı öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrenciler jandarma köpeklerinin gösterisini ilgiyle izledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı önünde minik öğrencileri Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, asker selamıyla karşılayarak, yanaklarından öptü. Minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte jandarma binası önünde '7'den 77'ye biriz beraberiz' pankartı açarken, jandarma personeli de öğrencilerle birlikte poz verdi. Daha sonra bina içerisine giren minik öğrencilere jandarmanın çalışmalarını anlatan kısa film izletildi. Miniklere jandarma personeli tarafından oyuncak hediye edildi. Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, Mart ayı teması olan milli birlik ve kardeşlik konusu dahilinde Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu olarak '7'den 77'ye biriz beraberiz' sloganıyla yola çıktık. Bu kapsamda bugün Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ettik. Bu projedeki amacımız okul öncesi çağdan itibaren milli birlik, beraberlik ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çocuklarımıza bunu benimsettirmek ve tüm ülkemize bu mesajı vermek için yola çıktık dedi. Ziyaret sonunda jandarma köpekleri miniklere sürpriz gösteri yaptı. Küçük öğrenciler gösteriyi ilgiyle izledi. Daha sonra öğrenciler jandarma trafik ekiplerinin kullandığı motosiklet ve otomobillere binerek 'Vatan sana canım feda' anonsu yaptı. İl Jandarma Komutanı Çömez, minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Minik öğrenciler ise büyüdüklerinde jandarma olmak istediklerini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328