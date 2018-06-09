(Görüntülü) Minik Doğukan annesine kavuştu

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() SANCAKTEPE'DE 5 yaşındaki çocuğunu kaçıran baba Remzi K. polise teslim oldu. Minik Doğukan da annesine teslim edildi. Çocuğuna sarılarak gözyaşı döken anne Serpil Uzer " Benden mutlusu var mı acaba bu mübrak günde? Beni sevindiren herkesten Allah razı olsun. Emniyetimiz ve siz öyle bir çabalayıp koşturdunuz ki hakkınız ödenmez. Hasta benim oğlum. İlaçlarını içirdim geldiği gibi. Allah razı olsun hepsinden. Beni mutlu ettiler ya. Hepsi hakkını helal etsin. Bir anneyi böyle mutlu ettiler ya onlar cennetlik" diye konuştu. Koruma kararına rağmen oğlunun kaçırıldığını belirten anne Uzer, "Devletime sesleniyorum. Bu koruma kararı olduğu halde kaçırabiliyorsa can güvenliğimiz yok. Bununla ilgili birşeyler yapılsın. Evimi de tespit etti. Maddi durumum da yok" dedi Babası tarafından kaçırılan Minik Doğukan ise mutlu olduğunu belirterek babasının diğer kardeşini de kaçıracağını söyledi.