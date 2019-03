(Görüntülü) Minik Batu'nun 135 günlük yaşam savaşı

TÜP bebek tedavisi sonrası üçüz bebeklerine hamile kalan 29 yaşındaki Özge Öztürk, erken doğum sonucu iki çocuğunu kaybetti. Hayatta tek kalan ise 650 gram olarak dünyaya gelen Ahmet Batu bebek oldu. 1.5 aylıkken ameliyat masasına yatan ve 135 günün sonunda zorlu yaşam savaşını kazanan Batu, haftalar sonra anne ve babasının kokusunu duydu. Kocaeli'nde yaşayan Hemşire Özge ve Emrah Öztürk çifti bundan 5 yıl önce dünya evine girdi. Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan genç çift, tüp bebek tedavisine başvurdu. İlk denemenin başarısız olması sonrası ikinci kez tedavi yolunu deneyen çift mutlu haberi aldı. Üçüz bebeklerine hamile kalan genç anne, 23'üncü haftada erken doğum yaptı. Bebeklerden bir tanesi erken doğum sonrası hayatını kaybetti. Diğer iki bebekten biri ise hastane değişikliği sırasında yaşama veda etti. Hayatta tek kalan savaşçı 650 gram olarak dünyaya gelen Ahmet Batu bebek oldu. Ailesinin tek umudu olan Batu bebek, 135 günlük zorlu yaşam mücadelesini kazandı. Şimdi 2 kilo 690 gram ağırlığında olan minik savaşçı, yenidoğan ünitesindeki tedavisinin ardından ailesiyle buluştu. "ONU SEVGİMİZLE HAYATTA TUTTUK" Yaklaşık 5 ay boyunca klinik durumu nedeniyle bebeğini belirli günlerde görebilen anne Özge Öztürk, Batu bebeğin hayatta olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. İki bebeğini kaybetmiş olmanın acısını yaşayan genç anne, "Zor günler geçirdik, gerçekten çok zordu. Ancak bebeğimiz iyi oldukça biz de iyi olduk. O toparlandıkça biz de toparlandık. Ben tedavi altında olduğumdan diğer iki bebeğimi hiç göremedim. Ahmet Batu'yu ise uzun bir süre sonra gördüm. Diğer iki bebeğimi kaybetmenin verdiği acıyla Ahmet Batu'ya da bir süre yaklaşamadım. Ancak onu sevgimizle ayakta tutmak için yanına girdim. Eşim, oğlum ve ben birbirimize bağlandık ve çoğu şeyi sevgimizle aştık" dedi. "KUCAĞIMA ALDIM VE BİR DAHA BIRAKMAK İSTEMEDİM" Bebeğini ilk kez doğumdan 2 ay sonra kucağına alabilen genç anne, "Anne olduğumu onu kucağıma aldığım an hissettim. Ona dokunabiliyordum ancak bu kadarı bana annelik iç güdüsü sağlamamıştı. Kucağıma aldığımda her şey benim için bambaşka oldu. Her seferinde kucağıma alma isteği oluştu. Çok keyifli bir duyguydu ve onu bir daha hiç bırakmak istemedim" diye konuştu. " 'BATU' GÜÇLÜ DEMEK, ADINI YANSITIYOR" Baba Emrah Öztürk ise minik Batu'nun ismini yansıttığını ifade ederek, "Batu zaten güçlü demek. O nedenle biz Ahmet Batu'ya 'güçlü savaşçı' dedik. Onlar iyi oldukça, onları iyi gördükçe ben iyi oldum. Umarım her şey güzel bir şekilde devam eder. Biz onun için koşturduk ve koşturmaya devam edeceğiz. Yaşamımız artık tamamen ona odaklı" dedi. "BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİ" Batu bebeğin yenidoğan yoğun bakım sürecini takip eden Emsey Hospital Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kul zorlu tedavi süreci hakkında şu detayları paylaştı: "Batu bebeğin başlangıçta solunum sıkıntısı vardı, ancak bebeğin doğum sonrası 10'uncu gününde akciğerin sağ üst tarafında küçük bir kist saptandı. 2-3 hafta içinde bu kist büyüdü ve sağ akciğerin büyük bir kısmını kapladı. Solunum destek ihtiyacı daha da arttı. Bize 650 gram gelmişti bebek. Solunum destek ihtiyacı çok arttığından bebek bin gram ağırlığına ulaşınca doğum sonrası 1.5 ayında çocuk cerrahımız Doç. Dr. Mevlüt Korkmaz tarafından ameliyat edilerek sağ akciğerin üst yarısını tutan kist çıkarıldı. Solunum desteği 1,5 ay daha devam etti. Bebeğin solunum sorunu haricinde hafif derecede intraventriküler kanaması dışında başka bir sorunu olmadı. Bebeğimiz şu anda 135'inci gününde. Taburcu ağırlığı 2 kilo 690 gram. İnşallah sorunsuz bir şekilde oksijen ihtiyacı olmadan bebeği taburcu edeceğiz. Çok büyük bir mücadeleden geçti. Üçüzlerden Ahmet Batu hayata tutundu. Bundan sonra güzel günler onu bekliyor." "ANNE VE BABA SEVGİSİYLE HAYATTA" Batu bebeğin anne ve baba sevgisiyle hayata bağlandığının altını çizen Doç. Dr. Mustafa Kul, "Burada en önemli şey sevgi. Hayatın temeli, bebeğin anne karnına düştüğü andan itibaren bir hayat boyu hissettiği sevgi. Bu bebeğin yaşama tutunmasını olumlu etkiliyor. Sevgi faktörü özellikle prematüre bebeklerin tedavisine daha olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı.