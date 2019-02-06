(Görüntülü) Milli sporcu Yasemin, muhtar adayı oldu

BURSA'da lise yıllarından itibaren başladığı spor kariyerinde milli takıma kadar yükselen, bu süreçte sayısız madalya kazanan Yasemin Vatansever (31), oturduğu mahallede muhtar adayı oldu. Sporcu kimliğiyle dikkat çeken Vatansever'in adaylığı, Santral Garaj Mahallesi sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.



Lisede okurken dövüş sanatlarına merak salan Yasemin Vatansever, kick-boks eğitimi alarak spor hayatına başladı. Spor hayatında başarı basamaklarını hızla tırmanan Vatansever, kick-boks sporunun yanına tekvando, wushu ve bocce gibi dövüş sporlarını da ekledi. Vatansever’in kick-boks’taki başarısı milli takıma kadar yükselmesini sağladı. Milli takımla birlikte sayısız yurt içi ve yurt dışı başarıya imza atan Vatansever, sayısız madalya kazandı. Milli takımda ülkesine hizmet eden Vatansever, ikamet ettiği Santral Garaj Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Sporcu kimliğiyle mahalledeki gençlere ve kadınlara öncelikli olarak sosyal aktivite alanları yaratmayı hedefleyen Vatansever’in adaylığı, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yıllarca milli takımda Türkiye için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Vatansever, "Kick-boks, Tekvando, wushu ve bocce branşlarıyla ilgilendim ve milli takıma kadar yükseldim. Birçok sporcu yetiştirdim. Sporda yöneticilik yaptım. 2012 yılında Romanya'da Kick-boks Avrupa Şampiyonası yapıldı. O şampiyonada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik" dedi.



'ÇOCUKLAR VE KADINLAR İÇİN MUHTARLIĞA ADAYIM'



Mahallesinde muhtarlık hizmet binasının dahi olmadığını belirten Vatansever, "Çocuklarımız ve kadınlarımız için hiçbir sosyal faaliyet alanı bulunmamaktaydı. Çocuk parklarının kaçak olduğunu öğrendik. Bakım ve onarımlarını istediğimizde olumlu dönüşler alamadık. Çocuklar ve kadınlar için muhtar adaylığımı koydum. Olumlu tepkiler alıyorum. Beni desteklediklerini dile getirenler var. Birlik ve beraberliği mahallemde sağlayacağıma inanıyorum. Çocuklar ve kadınlar için ekstradan spor faaliyetlerini çalışmalarıma ekleyeceğim" diye konuştu.



MİLLİ TAKIMDAN MUHTAR ADAYLIĞINA



Sporcuların azimli, hırslı, tuttuğunu koparan insanlar olduğunu söyleyen Vatansever, "Kolay kolay pes etmeyiz. Spor hayatım boyunca izin yapmadan haftanın 7 günü antrenman yaptığım oldu. Bundan yola çıkarak mahallemi muhtar olarak en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Aynı şeyleri mahallemde de yapacağım çünkü milli takımdayken bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için orada bulundum. Şimdi muhtarlık vazifesinde de yine milletime ve mahalle sakinlerime yararlı olacağıma inanıyorum" dedi.