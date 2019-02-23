Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' tatbikatı klibi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019' tatbikatına ilişkin hazırlanan video klibi, Twitter adresinden paylaştı. 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen tatbikat, 15 ülkenin yer almasıyla ilk kez uluslararası katılımla gerçekleşti. 'Atmaca' ve 'Şahin' ülkeleri arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan harp senaryosunun gerçekleştirildiği tatbikata ilişkin havadan ve karadan çekilen görüntülerle hazırlanan video klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
(Görüntülü) Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' tatbikatı klibi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kış-2019' tatbikatı klibi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019' tatbikatına ilişkin hazırlanan video klibi, Twitter adresinden paylaştı. 9'uncu...
23 Şubat 2019 Cumartesi 11:39
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