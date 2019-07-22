(Görüntülü) Milli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesi

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA,() - HOBİ tavuk yetiştiriciliği son dönemde yaygınlaşırken, milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu rengi, kafası ve beyaz tüyleriyle dikkat çekiyor. 1850’li yıllarda nesli tükenen ve 2000’li yılların başında tekrar Türkiye'ye getirilerek üretimine başlanan Osmanlı Sultan cinsi tavuğu 1000 liraya kadar alıcı buluyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların elçilere ve yabancı misafirlere hediye ettiği yerli ırk "Osmanlı Sultan" cinsi tavuk, 1850’li yıllara gelindiğinde Türkiye'de nesli tükendi. Türkiye'de 2000’li yılların başında hobi tavukçuluğunun yaygınlaşmasıyla beraber milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu bir grup hobi tavukçusu tarafından Türkiye'ye geri getirildi. Yerli ırk tavuk hakkında bilgiler veren Bursa Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Erk, "Osmanlı Sultan cinsi tavuk milli bir ırkımız olduğu için her koleksiyoncuda olması gerekli diye düşünüyorum. Bu ırkın dünyaya tanıtımı da bizim aracılığımızla olmalı" dedi. Görünüşü, duruşu, sakinliği ve rengiyle oldukça dikkat çekici olan, yerli ve yabancı hobi tavukçuluğu yapanların kümesinde mutlaka bulundurmak istediği Osmanlı Sultan cinsi tavukların üretiminin de kolay olduğuna işaret eden Hasan Erk, "Üretimi de oldukça kolay bir hayvan. Damızlık bir Osmanlı Sultan cinsi tavuk sezonda yaklaşık 100 yumurta yapar. Bu yumurtalarda tavuk altında ya da kuluçka makinelerinde kolaylıkla üretilebilir. Yarışmalarda derece almış Osmanlı Sultan cinsi tavuğu ve horozu bin liraya kadar alıcı bulabilir" diye konuştu.