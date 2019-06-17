(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Yıl Sonu Meslekî Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti
17 Haziran 2019 Pazartesi 11:33
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