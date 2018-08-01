(Görüntülü) Milletvekillerini Kozak Yaylası'na davet ettiler

Oben ULU BERGAMA (İzmir), () İZMİR'in Bergama ilçesinin Kozak yöresindeki 16 kırsal mahallenin muhtarları, yöredeki madencilik tehdidine dikkat çekmek için harekete geçti. Muhtarlar, aralarından seçtikleri bir grup temsilci ile CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç öncülüğünde, siyasi partilerin ilçe başkanlarını ziyaret edip, partilerinin milletvekillerini 10 Ağustos'ta Kozak Yaylası'na dertlerini dinlemek üzere, davet etmelerini istedi. Bergama ilçesindeki Ovacık bölgesinde, bir altın madeni firmasına verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' belgesinin iptali için açılan davada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, firmanın eksikliklerini giderip tekrar izin istemek için harekete geçmesi, bölgelerinin madencilik tehdidi altında olduğunu belirtilen Kozak Yaylası köylülerini harekete geçirdi. Geçen 27 Temmuz'da Yukarıbey Mahallesi'nde yapılan toplantıda İzmir'in tüm milletvekillerinin 10 Ağustos'ta bu köye davet edilmesi kararlaştırıldı. Bu karar sonrası Kozak Bölgesi'nde bulunan 16 kırsal mahalleyi temsilen 7 muhtar, önce CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i ziyaret etti. Daha sonra Başkan Gönenç'in de eşlik ettiği Demircidere, Göbeller, Kıranlı, Güneşli, Karaveliler, Çamavlu ve Yukarıbey mahallelerinin muhtarları, sırasıyla MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, İYİ Parti Bergama İlçe Başkanı Nuri Çiftçi ve CHP Bergama ilçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz'ı ziyaret ederek taleplerini dile getirdi. BÖYLE GİDERSE KOZAK KAYBEDİLİR Ziyaretlerde söz alan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Ovacık Altın Madeni ile ilgili 2009 yılında verilmiş olan ÇED olumlu kararının durdurulmasına ilişkin 3 Temmuz'da verilen yargı kararına karşı bir toplantı yapıldığını hatırlatı, Artık Ovacık'taki madenin çalışması Kozak'a bağlı. Eğer Kozak'ta önleri açılırsa Ovacık'taki madeni çalıştırabilecekler. Çünkü Ovacık bölgesinde ilk işe başladıkları gibi verimli bir cevher kalmadı. Bu yüzden Kozak'taki birçok noktada açık ocak açmak istiyorlar. Zaten Kozak'ta granit taş ocakları ile ilgili olarak sıkıntılı bir durum var. Ayrıca fıstık çamları ile ilgili de çözülemeyen bir sorunumuz var. Bu iş böyle giderse Kozak Yaylası'nı 5-10 sene sonra kaybederiz. Bu sadece bölgenin, Bergama'nın değil, ülkenin de bir sorunu. Bu nedenle, geçen 27 Temmuz'da yapılan toplantıda bunun partiler üstü bir mesele olduğu kararına varıldı. Yöre muhtarları ve vatandaşlarla birlikte İzmir'deki bütün partilerin milletvekillerinin çağrılması kararlaştırıldı. Bu konuda muhtarlarımız, belediye başkanı olarak benim öncülük yapmamı istedi. İlçe başkanlarımızdan ise talebimiz; 10 Ağustos'ta saat 14.00'te milletvekillerini Kozak Yukarıbey'de vatandaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini dinlemeye davet etmeleri dedi. Ziyaret edilen siyasi partilerin ilçe başkanları, yapılan bu talebi partilerinin milletvekillerine ileteceklerini söyledi. MUHTARLARDAN ORTAK AÇIKLAMA Kozaklı muhtarlar ise ziyaretlere ilişkin basına yaptıkları ortak açıklamada, Dünyanın en nadir endemik türlerini barındıran ve çamfıstığının anavatanı Kozak'ta yaşadığımız sorunları dile getirmek için vatandaş milletvekillerine randevu verdi. Parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerini Kozak Yaylası'na bekliyoruz. Biz sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı anlatmak için orada olacağız. Buradan sonuç alamazsak Kozak halkı olarak Ankara'ya gideceğiz dedi.