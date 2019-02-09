(Görüntülü) Milletvekili Maviş'ten, yangın çıkan balıkçı barınağında inceleme

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ilçesinde çıkan yangında 15 barakanın zarar gördüğü balıkçı barınağında incelemelerde bulundu. Balıkçıların taleplerini dinleyen Maviş, "Hasan tespiti yapıldıktan sonrada hükümet nezdinde balıkçılarımızın zararlarının tazmin edilmesi konusunda biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız" dedi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve Gerze Kaymakamı Murat Güven, Gerze ilçesinde 5 Ocak'ta çıkan yangında hasar oluşan balıkçı barınaklarına gelerek incelemelerde bulundu, balıkçıların taleplerini dinledi. İncelemelerde, hasar tespiti çalışmalarıyla, zarar gören balıkçılara gerekli maddi desteğin sağlanacağı hatırlatıldı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, zararın giderilmesi için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını belirterek, "Burada maalesef 15 tane balıkçı barakası tamamıyla yandı. Sadece barakalar değil, içinde balıkçılarımızın av aletlerinin tamamı da tahrip oldu. Şu anda valiliğimiz bir hasar tespit komisyonu kurdu. Hasar tespit komisyonu çalışmalarını yapıyor. 15 tane barakamız bütünüyle hasarlı bir şekilde zarar gördü. Hasan tespiti yapıldıktan sonra da hükümet nezdinde balıkçılarımızın zararlarının tazmin edilmesi konusunda biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız" dedi. 'TAHMİNİ HASAR 1 MİLYON LİRA CİVARINDA' Hasar tespitinin sürdüğünü belirten ve tahmini hasarın 1 milyon lira civarında olduğunu kaydeden milletvekili Maviş, "Tahmini hasar 1 milyon civarında. Bu rakam, bağlayıcı bir rakam olmasın. Balıkçı arkadaşlarımızla görüştük. Özellikle bazı ağların birbirinden farklı maliyetleri var. Dolayısıyla teknik arkadaşlarımız farklı maliyetleri de dikkate alarak hesaba katarak analiz yapacaklar. Bizim söylediğimiz ortalama kalabilir. O güne kadar inşallah hasar tespit komisyonu maliyet hesaplarını yapmış ve netleştirmiş olacak. Ondan sonra da süreci zaten kendi seyrinde bizim de takibimiz ve hızlandırmamızda işleyecektir" diye konuştu.