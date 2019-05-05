MUĞLA'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 13 yaralı yolcu ambulanslarla çevre hastanelere taşındı.
(Görüntülü) Milas'ta yolcu otobüsü devrildi, 2 yolcu öldü
MUĞLA'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 13 yaralı yolcu ambulanslarla çevre hastanelere taşındı.
05 Mayıs 2019 Pazar 13:05
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