Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

(Görüntülü) Midyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif etti

İzmir'de gerçekleştirilen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde Kadir Çamur, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a evlenme teklif etti. Arkadaşlarıyla birlikte sürpriz hazırlayan Çamur'un midyeden çıkan tektaş ile...

İzmir'de gerçekleştirilen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde Kadir Çamur, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a evlenme teklif etti. Arkadaşlarıyla birlikte sürpriz hazırlayan Çamur'un midyeden çıkan tektaş ile yaptığı evlenme teklifi, festivale damga vurdu.
İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde geçen hafta düzenlenen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde, Kadir Çamur, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a evlenme teklifi etti. Festivalde, kimliğinin kaybolduğuna dair yapılan ilginç anonsla sahneye çıkan Çuluk, hayatının sürprizi ile karşılaştı. Tekliften haberi olmayan edebiyat öğretmeni, sahnede bir süre moderatör ile sohbet ettikten sonra erkek arkadaşı Kadir Çamur da yanına gitti. 
Çiftin arkadaşları tarafından sahneye doğru evlenme teklifi afişi açıldığı sırada Kadir Çamur, midye içerisindeki yüzükle birlikte Tuğba Çuluk'a evlenme teklifi etti. Festivale damga vuran evlilik teklifine Tuğba Çuluk, 'Evet' dedi. Daha sonra genç çift sahnede dans etti. Askerlik görevini Hakkari'de sürdürdüğünü belirten Kadir Çamur, Hakkari'de görev yapıyorum. Evlilik teklifini izne geldiğimde gerçekleştirdim. Sosyal medya hesabından festivali düzenleyen kişilerle iletişime geçtim. Hemen geri dönüş yaptılar. Çok kısa bir süre içinde programı ayarladık. Çok hoş bir sürpriz oldu dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328