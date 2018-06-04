(Görüntülü) Midyat'ta köy çocukları açık havada ilk kez sinema filmi izledi

MARDİN'in Midyat ilçesinde Narlı İlk ve Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri, kırsalda yaşayan çocuklar ve yetişkinleri açık hava sinemasıyla buluşturdu. Narlı köyü civarında bulunan 11 köyden 360 çocuğun taşımalı sistemle eğitim öğretim gördüğü Narlı İlk ve Ortaokulu'nda, 'Sinema Artık Köyde' sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte küçüklerle birlikte büyükler de açık havada sinema filmi izleme şansı buldu. Okulun bahçesine kurulan açık hava sinemasında, dev ekranda 'Cennetin Çocukları' isimli filmi, küçük çocuklarla birlikte yetişkinler ve yaşlılar da büyük bir keyifle izledi. Etkinlikte çocuklar ve yetişkinlere ayrıca patlamış mısır ve içecek ikramı yapıldı. Filmi izleyen çocuklar, keyif dolu dakikalar yaşarken Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Müftüsü Mehmet Şafi Bilik ve Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Taş da çocuklarla birlikte filmi izleyerek, çocukların bu mutluluğuna ortak oldu. Etkinliğin, sosyal ve kültürel faaliyet amacıyla yapıldığını belirten Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "Geçmişimizdeki nostaljilerden birini arkadaşlarımız yaşatmak istemişler. Hiç sinema görmemiş olan çocuklarımızın sinema kültürü ile tanışması adına böyle bir açık hava sineması yaptılar. Birçok taşıma merkezinde köyden çocuklarımız buraya kadar geldi. Çok yoğun bir katılım görüyoruz" dedi. Etkinliği organize eden Narlı Köyü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Kurt da "Öğrencilerimizin yüzde 95'i sinema denen bir etkinliğin varlığından haberdar değildi. Yani sinemayı hiç görmemişti. Biz de elimizdeki imkanlarla, onları sinema ile tanıştırdık ve sinemayı köye taşıdık. İlk defa açık hava sinemasında film izlediler. Katılım tahminimizden çok fazla oldu. Öğrencilerimiz bu durumdan çok mutlu oldu. Çocuklarmızla birlikte yaşlılarımız da 80'li yıllarda çok daha cazip olan açık hava sinemasında film izleyerek nostalji yaptı. Biz de bunları görünce mutlu olduk, onları mutlu ettiğimiz için" dedi.