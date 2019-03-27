(Görüntülü) Midyat'ın ilk millet bahçesi açıldı

MARDİN Midyat Belediyesi tarafından yapılan ilçenin ilk millet bahçesi, 'Binbaşı Abdurrahman Efendi' adıyla açıldı.

Midyat ilçesinde 60 dönümlük alanda yapılan ve 5 milyon liraya mal olan ilçenin ilk Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı. Millet Bahçesi'nde sosyal etkinlik alanlarından kitap okuma ve piknik yapmaya alanlarının yanı sıra 10 bin çam ağacı, süs havuzları, şelaleler, fıskiyeler, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, kafeterya, futbol, basketbol, voleybol sahaları ile tenis kortu bulunuyor. Midyat Belediyesi'nin 2 yıllık çalışmaları sonucu ilçeye kazandırılan Millet Bahçesi'nin davul zurnayla yapılan açılışına; Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'de millet bahçesi projeleri yokken, böylesi bir parkın yapımına başladıklarını anlatan Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Millet Bahçesi projesi Türkiye'de yokken, biz bu projeyi yapmıştık. Ama bitirilmesi, açılışı bugüne nasip oldu. Bu bölgenin en güzel alt yapısı, üst yapısı olan bir bahçedir. İsmini de Midyatlı Binbaşı Abdurrahman Efendi'nin adını koyduk. Midyat'a bu güne kadar çok büyük eserler kazandırdık. Ben Midyat'ta büyüdüm, Midyat benimle büyüdü. Midyat Belediyesi personeli de hepsi benim çocuklarım gibidir, yüzde 99'unu ben işe aldım. Onları iş sahibi, güç sahibi yaptığım için kendimle şeref duyuyorum. Fakir fukaraya sahip çıktık, bugünden sonrada elimizden geldiği kadar hep aynı kitleye hitap edeceğiz. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisi olan Midyat'a sahip çıkmak, bu ülkeye sahip çıkmak, bu vatana sahip çıkmak, Atatürk'ün bize gösterdiği yolda hareket etmek, yürümek ve Misak-ı Milli sınırlarımızı korumak hepimizin görevidir. Bu ülke hepimizindir dedi.