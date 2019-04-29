(Görüntülü) Midibüsün ezdiği köpek kurtarılamadı

DÜZCE’de, yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen midibüsün sürücüsü durmadı. Olay yerindeki vatandaşların kurtarmak için çabaladığı yaralı köpek öldü. Olay, önceki gün, Düzce’nin Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. İşçi servis midibüsü, yol ortasında bulunan köpeğin üzerinden geçti. Midibüs sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. OSB içerisinde bulunan işçiler, yaralı köpeği hemen bir kutuya koyarak veterinere götürmek istedi. Ancak köpek veterinere götürülemeden öldü. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, midibüsün köpeği ezme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.