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(Görüntülü) MİDİBÜSLERİNE 10 GÜNDE GELEN 300 TRAFİK CEZASI TURİZMCİYİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIMİSTANBUL,() Beyoğlu'nda bir turizm firmasına son 10 günde gelen 300’e yakın trafik cezası, firma yöneticilerini şaşkına çevirdi.  Firma yetkilisi Vesim Kır,  6 otobüs ve 10 midibüsleri bulunduğunu belirterek,...

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIMİSTANBUL,()

Beyoğlu'nda bir turizm firmasına son 10 günde gelen 300’e yakın trafik cezası, firma yöneticilerini şaşkına çevirdi.  Firma yetkilisi Vesim Kır,  6 otobüs ve 10 midibüsleri bulunduğunu belirterek,  Bir iki tane cezaya alışmıştık ama böyle toplu geldiği zaman şok oldumö dedi.


 

Merkezi Taksim Meydanı’nda olan bir turizm firmasına çoğu geçmiş aylara ait son 10 günde 300’e yakın trafik cezası geldi.  Turizm firması yetkilisi Vesim Kır  Araçlarımız bütün bölgelere gidip gelirler. Bize cezalar gelir, günde bir tane, iki tane, üç tane ama son bir hafta, 10 gün içinde Fatih bölgesindeki  3 mmidibüse toplamda 300'e yakın ceza geldi. Trafik cezaları hep aynı bölgeden ve trafik işaret levhasına uymamak suçundan geldi.  Bir tane iki taneye alışmıştık ama böyle toplu halde geldiği zaman şok oldum ve bir yanlışlık olduğunu düşündüm.  Başkası olsa belki kalp krizi geçirirö dedi.


 

CEZALARIN ÇOĞU GEÇMİŞ DÖNEME AİT

Cezaların çoğunun geçmiş aylara ait olduğunu söyleyen Vesim Kır,  3 tur otobüsümüze yaklaşık 50 bin liralık ceza yazılmış. Cezaların çoğu da Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait. Bir ceza kesilir bu bir hafta içinde gönderilir ya da en fazla 1 ay gecikme olabilir. Ama bu cezalar geçmiş dönemlere ait.  Şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ben 'yarın kaç tane ceza gelecek' bilmiyorum.  Ben çok tedirginim. Cezalar kesilmiş ödemek zorundayız.


 

BİZİM AMACIMIZ ÜLKEMİZİ TANITMAK, İŞİMİZİ YAPMAK

Kır, Biz buraya turistleri getirmek için neler harcıyoruz. Turistleri getirdikten sonra da böyle bir muameleyle karşılaşmayı hak etmiyoruz. Bizim amacımız ülkemizi tanıtmak işimizi yapmak. Bu konuda devletin bize yardımcı olması lazım dedi.

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