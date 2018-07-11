ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE AMELİYAT OLMUŞ Midesine kelepçe takılmasının ardından yaşamını yitiren Selin Selem'in, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat olduğu, geçen hafta cuma günü hastanede dikişlerinin alındığı, pazartesi günü rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiği, yoğun bakımda yaşamını yitirdiği belirtildi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yöneticileri konunun adliyeye yansıması nedeniyle şu an açıklama yapamayacaklarını bildirdi. -Genel - Türkiye-Sakarya / Sapanca - İsa ÇİÇEK-Tezcan SOLMAZ
(Görüntülü) Midesine kelepçe takılan genç avukat öldü (2)
ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE AMELİYAT OLMUŞ Midesine kelepçe takılmasının ardından yaşamını yitiren Selin Selem'in, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat olduğu, geçen hafta cuma günü hastanede dikişlerinin...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:03
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