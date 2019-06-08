(Görüntülü) Mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili Meclis'te alt komisyon

TBMM Dilekçe Komisyonu, mide küçültme ameliyatında yaşamını yitirenlerin yakınlarının şikayet dilekçeleri üzerine harekete geçti. Komisyon Başkanı Belma Satır, 'obezite ile mücadele yöntemleri ve cerrahi uygulamalardaki malpraktis iddialarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi' için alt komisyonun kurulduğunu söyledi. TBMM Dilekçe Komisyonu'nun mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili harekete geçmesiyle 6 ay önce 'obezite ile mücadele yöntemleri ve cerrahi uygulamalardaki malpraktis iddialarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi' için alt komisyon kuruldu. Komisyon Başkanı Belma Satır, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Satır, kendilerine gelen şikayet dilekçeleri sonrası 'Obezite nedir ve nasıl önlenebilir?' diyerek, çalışma başlattıklarını kaydetti. Türkiye'de ve dünyada obezite gerçekliliği olduğunu belirten Satır, "Bunu hem verilerde hem de yaşadığımız çevreden görüyoruz. Bize müracaat eden, obeziteden dolayı yapılan mide ameliyatlarından mağdur olan ailelerin dilekçelerinden anlıyoruz. Obezite ile ilgili çalışmaya 6 ay önce kurduğumuz alt komisyonda başladık. Bu çalışmayı ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla yürütüyoruz" dedi. 'OBEZİTEYLE BİRÇOK HASTALIK TETİKLENEBİLİR' Obezitenin, önlenmemesi halinde pek çok hastalığın da tetikçisi olabileceğine dikkat çeken Satır, "Obezite sadece şişmanlık olarak, fiziksel bir durum olarak görülmemeli. Obezite ile birlikte birçok hastalık tetiklenebilir. Kalp, kanser, diyabet solunum yetmezliği gibi" diye konuştu. Obezite konusunda Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını belirten Satır, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 yılında yaptığı bir araştırmaya göre; yüzde 38'lik oranla Avrupa'da Türkiye en yüksek oranda obezite vatandaşı olan ülke. Yüzde 38'lik oran çok yüksek bir oran. Türkiye'de tek bir istatistik oranı yok. Yetişkinlerde her 3 kişiden 1'i obez ya da çok kilolu. Her 4 çocuktan 1'i obez ya da çok kilolu. Bu rakamlar özellikle çocuklar için söylemek isterim önümüzdeki günlerde çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak" dedi. 'DİREKT AMELİYATA GİTTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ' Komisyon Başkanı Satır, obezite hastalarının mide küçültme ameliyatından önce beslenmesine ve egzersizine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Tedavi yöntemlerine gidilmeden yanlış teşviklerle kişilerin ameliyata yönlendirildiğini kaydeden Satır, şunları söyledi: "Bazı vakalarda tedavi sürecinin takip edilmediği görülüyor. İlaç yöntemlerine gidilmeden medyadaki sanatçıların artistlerin, mankenlerin pohpohlamasıyla veya teşvikiyle insanların direkt ameliyata gittiğini görüyoruz. Bunların doğru olmadığını hem bilim insanları hem yaşanan kötü olaylarda gösteriyor. Komisyonumuz çalışmaya devam ediyor. Geleneksel yol ve yöntem var. Yemek yemeği seviyoruz. Bu konularda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çocuklara faydalı olmayacak reklamlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yemek konusunda ısrardan vaz geçmeliyiz. Faydası olmayan reklamların yayınlanmasına izin verilmemeli. Okul kantinlerinde denetimlerin artırılması gerekiyor. Gazlı içecekler Türkiye'de üretilirken damak tadına uygun fazla şekerli üretiliyor. Bu konuda hassa olmamız gerekiyor."