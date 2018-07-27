(Görüntülü) "Mide küçültme ameliyatı öldürdü" iddiası

* Mide küçültme ameliyatı için 12 bin TL kredi çeken kadın, ameliyattan 4,5 ay sonra hayatını kaybetti. * Kadının ölümünü mide küçültme ameliyatına bağlan oğlu şikayetçi oldu. Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - Mehmet ÇİL - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL İstanbul'da ev hanımı Selma Coşkun, 140 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı oldu. 12 bin lira kredi çeken 53 yaşındaki Coşkun, operasyondan 4,5 ay sonra hayatını kaybetti. Annesinin KOAH, astım, yüksek tansiyon ve şeker gibi hastalıkları nedeniyle ameliyat edilmemesi gerektiğini söyleyen oğlu Ulaş Kantemir, üniversite hastanesine 50 bin TL manevi, 15 bin TL maddi tazminat davası açtı. "ANNEM DE KREDİ ÇEKEREK BU PARAYI TEMİN ETTİ" Ulaş Kantemir, annesinin vefatından sonra İstanbul'dan ayrılarak, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamaya başladı. Ulaş Kantemir, ameliyatı yapan kurumun üniversite hastanesi olması nedeniyle öncelikle YÖK'e başvuruda bulunduklarını, 60 günlük sürede yanıt alamayınca, dava açtıklarını belirtti. Kantemir, "2017 yılı Ağustos ayında annem 140 kiloya çıkınca, mide küçültme ameliyatı ile zayıflamak istedi. Annemin, KOAH, astım, yüksek tansiyon ve şeker gibi bazı hatalıkları vardı. Daha önce başvuruda bulunduğu özel hastaneler, bu ameliyatı yapmayı kabul etmedi. Biz de zaten ameliyat olmasını istemiyorduk. Daha önce bir ayağı kırıldığında çok zor günler geçirmişti. Üniversite hastanesinde, M.T. bu ameliyatı yapmayı kabul etti. Hatta bazı medikal ürünler gerektiğini, ancak devletin parayı geç verdiğini veya vermediğini söyledi. Yaklaşık 10-15 bin TL gerekiyordu. Annem de kredi çekerek bu parayı temin etti" diye konuştu. "İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLAMAZ" Daha sonra tüm hastalıklarına rağmen annesinin 14 Ağustos 2017 tarihinde ameliyat olduğunu anlatan Kantemir, "Ameliyat 4 saat sürdü. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 10-15 gün süreyle hastanede ilaç tedavisi gördü. Sonra taburcu oldu. Hastaneden taburcu olduktan sonra rahatsızlanınca kendisini, Okmeydanı Hastanesi'ne götürdük. Midesinde sızıntı olduğu, ameliyatı yapan hastanenin ve doktorunun görmesi gerektiği söylendi. Bunun üzere, tekrar oraya gittik. Orada enfeksiyon için tedaviye başlandı. Sağlığı konusunda sürekli bilgi alıyorduk. Bir süre sonra, doktoru enfeksiyon sorunu kalmadığını ve iki gün sonra annemi hastaneden çıkarabileceğimi söyledi. Akabinde ertesi gün 3 Ekim 2017'de, annem hastanede vefat etti. Annem, sürekli başının karıncalanmasından şikayet ediyordu. Nefes alamadığını, çok halsiz olduğunu söylüyordu. Doktorlar ise bunun normal olduğunu anlatıyorlardı" diye konuştu. Bu tür hastalarda mide küçültme ameliyatlarının yapılmaması gerektiğine inandığını ifade eden Ulaş Kantemir, "Büyük bir risk var. İnsanların doğal yollardan zayıflaması gerekiyor. Bu ameliyatlara dikkat çekmek istiyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Doktorların, yeterince tetkik etmeden bir hastayı ameliyata almamaları gerektiğini savunuyorum" şeklinde konuştu. "50 BİN LİRALIK MANEVİ, 15 BİN LİRALIK MADDİ TAZMİNAT DAVASI AÇTIK" Sağlık Hukuku uzmanı Avukat Fulya Uzunoğlu ise, “Bizim davamızda müvekkilin annesi 140 kilo olunca bu durumdan kurtulmak için artık bir mide küçültme ameliyatı olmak istiyor. Ameliyat oluyor ve taburcu olduktan sonra ani bir şekilde vefat ediyor. Bizce gerçekleşen bu ölümle ameliyat arasında bir nedensellik bağı olması sebebiyle idare mahkemesinde 50 bin liralık manevi, 15 bin liralık maddi tazminat davası açtık" diye konuştu. Uzunoğlu, davanın 6 Haziran'da açıldığı kaydetti.