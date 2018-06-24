Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), () MHP Genel Başkan Yardımcısı, Aydın Milletvekili ve partisinin 1. sıra milletvekili adayı Deniz Depboylu, oyunu Nazilli ilçesinde kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu oyunu kullanmak için Nazilli'nin Zafer Mahallesi'nde bulunan Zafer Ortaokulu'na eşi Fatif Depboylu, oğlu ve kızı ile birlikte geldi. Okulun ikinci katında bulunan 1340 nolu sandıkta oyunu kullandı. Cep telefonunu eşi Fatih Depboylu'ya vererek kabine giren Depboylu, ardından oyunu sandığa attı, Vatana milletimeze hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Açıklama yapan Depboylu, Güzel bir seçim çalışma süreci geçirdik. Tabii ki rekabet de oldu. Milletimizin vatandaşlarımızın sağduyusu ile birlikte tam 21 gün çalışma ortamında bulunduk. Ve nihayet bunun sonuna geldik. Allah vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu eylesin. İnşallah güzel bir sonuçla biz umduğumuzu alacağımızı düşünüyoruz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun teşekkür ederim sağ olun diye konuştu.
(Görüntülü) MHP'li Depboylu, oyunu Nazilli'de kullandı
Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), () MHP Genel Başkan Yardımcısı, Aydın Milletvekili ve partisinin 1. sıra milletvekili adayı Deniz Depboylu, oyunu Nazilli ilçesinde kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu oyunu kullanmak...
24 Haziran 2018 Pazar 19:43
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