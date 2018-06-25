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(Görüntülü) MHP İzmir'de buruk sevinç

MHP, İzmir'de her iki bölgeden birer milletvekili çıkardı. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu birinci bölgeden, işadamı Tamer Osmanağaoğlu ise ikinci bölgeden meclise girdi. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise İzmir'de kaybedilen...

MHP, İzmir'de her iki bölgeden birer milletvekili çıkardı. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu birinci bölgeden, işadamı Tamer Osmanağaoğlu ise ikinci bölgeden meclise girdi. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise İzmir'de kaybedilen oylar için üzüntülü olduklarını dile getirerek, HDP'nin başarısının arkasında CHP'nin desteği olduğunu öne sürdü.

MHP'nin İzmir listesinden mechlise giren her iki bölgenin ilk sıralarında bulunan Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, seçim gelişmelerini il binasında, İl Başkanı Necat Karataş ve partililerle birlikte izledi. İlk sonuçların açıklanmasının ardından partililer sevinse de Osmanağaoğlu ve Kalyoncu, son ana kadar soğukkanlılıklarını korudu. İzmir'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 12 alan parti 24 Haziran'da yüzde 6.23'e geriledi. Partinin ülke genelinde aldığı 11.19 oy oranı partilileri mutlu etse de, İzmir'deki oyların düşmesi sevince gölge düşürdü. MHP yeni İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte MHP il binasında basın açıklaması yaptı. Karataş, "İzmir'deki oylarımızın düşmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak bir yandan da, böyle iki kıymetli insanı TBMM'ye göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. HDP'nin İzmir'de bizden yüksek oy almış olmasının sebebini, HDP'liler kendisi söyledi zaten. Kendileri CHP'ye, 'Siz bize 1 milyon oy verin, biz size ikinci turda 6 milyon oy verelim' demişti. Burada CHP'nin bariz desteği görülüyor. Biz bölücü uzantısı bir partinin TBMM'de olmaması kanaatindeyiz" dedi.

'MHP BU SEÇİMDEN İSTEDİĞİNİ ALARAK ÇIKMIŞTIR'

Tamer Osmanağaoğlu partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öngörüsüyle Türkiye'yi daha huzurlu ve güvenli bir yere taşımak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "MHP bu seçimden istediğini alarak çıkmıştır. Seçim sonuçlarını cumhur ittifakına hayırlı olmasını bizlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi. MHP'nin İzmir'de çıkardığı bir diğer vekil Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ise, "Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Bu dönemde tüm aday arkadaşlarımızla birlikte sahada çok güzel çalışma yaptık. İlçelerimizin tamamında vatandaşlara ulaşmak için her türlü çabayı sarf ettik. Vatandaşa ülkenin problemlerini, devletin durumunu anlattık. MHP'nin ülkenin bekası için teminat olduğunu söyledik. Bundan önceki yılların da bunu gösterdiğini anlattık. Herkes özveriyle çalıştı. Biz bu ülkeye ve millete hizmet için yola çıktık. Bu ülkeyi lider ülke yapmak için yola çıkık. Sonuç olarak Cumhur İttifakı kazanmıştır"dedi.
 

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