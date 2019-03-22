(Görüntülü) Mevlüt Uysal’dan Tepecik’te imar müjdesi

İSTANBUL,()-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Meydanı’ndan imar müjdesi verdi. Uysal, “Tepecik’teki imar sorununu çözdük. Önünde hiçbir engel kalmadı” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sabah kahvaltıda Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Uysal daha sonra da mahalle esnafını gezerek karanfil dağıttı ve yerel seçimler için destek istedi. Mevlüt Uysal daha sonrasında Cuma Namazı’nı kılmak için Tepecik Saray Camii’ne geçti. Namaz çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Mevlüt Uysal Tepecik Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Başkan Uysal’a AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Murat Çelik de eşlik etti. Konuşmaya başladığı sırada başka bir partinin yüksek müzik çalması ile konuşması engellenmeye çalışılan Uysal, “Başkasına bir şey yaptırtmamak başarı olmamalı, yapmak başarı olmalı. İnşallah biz yaptıklarımızla övüneceğiz. İnşallah buraya yapacağımız hizmetlerle övüneceğiz” dedi. 1 NİSAN’DAN SONRA İMARIN ÖNÜ AÇIK Bugüne kadar Tepecik’in en önemli sorunlarından birinin imar sorunu olduğunu ve İSKİ Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanarak hizmete alınmasıyla Tepecik’te imarın önünün açıldığını hatırlatan Uysal, “Ama Büyükçekmece Belediyesi burada yapılması gerekenleri yapmadı. Bunun sebebi sorulduğunda da, ‘Büyükşehir Belediyesi yaptırmadı’ diyor. Oysa kendileri çalışsaydı birçok şeyi yapabilirdi” dedi. Başkan Uysal şöyle devam etti: “AK Parti Grup Başkan Vekilimiz ve bölge milletvekilimiz Mehmet Muş’un takip etmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imzalanması gereken dosyalar geçen hafta itibariyle tamamlandı. 1 Nisan’dan sonra imarın önü artık açık. Binlik ve 5 binlik bütün planları yapacağız. Önümüzdeki süreçte buranın imar planlarını inşallah yapacağız” şeklinde konuştu. ÜZÜLDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY YAPMAYAN DEĞİL YAPMAYANLARA OMUZ VERENLER Tüm engellemelere rağmen Tepecik’i köy olmaktan kurtarıp şehir haline getireceklerini kaydeden Uysal, “Şu Tepecik’te bir şey yapmayanı önümüzdeki dönemde de yaptırtmamak için uğraşanlara müsaade etmeyin. Mesele yaptırtmamak değil, mesele bir şey yapmak. İnşallah hep beraber yapacağız. 10 senedir bir şey yapmayanlar şuanda kalkıp bir şey yapılır da burası elimizden gider diye korkuyor. Ama inşallah burada zaten duramayacaklar. 1 Nisan’dan itibaren güle güle. Üzüldüğümüz tabi yapmayanlar değil de yapmayanlara omuz verenler” ifadelerini kullandı.