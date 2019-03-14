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(Görüntülü) Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

İSTANBUL,()-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının...

İSTANBUL,()-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Uysal, hastane çalışanlarına karanfil dağıttı. 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını sürdüren Mevlüt Uysal, Gürpınar’da Rumeli ve Trakyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gürpınar’da ki programının ardında, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesini ziyaret eden Başkan Uysal, sağlık çalışanlarına karanfil vererek, günlerini kutladı. Poliklinikleri de ziyaret eden Uysal, hasta ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastaneyi ziyaret ettiklerini, sağlık çalışanlarının toplumun önemli değerlerinden olduğunu belirterek, “Dünya Tıp Bayramı nedeniyle, doktorlarımızı ve hastane personelimizi ziyaret ettik. Onlar kendi bayramlarını muhakkak kutluyorlar tabi ama başkaları tarafından kutlanmasından memnun olacaklarını düşünüyorum. Çünkü sağlıkçılar toplum sağlığı için bire bir ilgileniyorlar. Onların mutlu olması ve Tıp Bayramı’nda onların yanında olmamız sağlığımız adına iyi olacaktır. Hastane başhekimimiz ile birlikte personelimizi, doktorumuzu ve bazı hastalarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Başhekimimize teşekkür ediyoruz. Bizimle birebir ilgilendi sağ olsun” dedi. Başkan Uysal’ın hastane ziyaretinde, Büyükçekmece Mimar Sinan Hastanesi Başhekim’i Uzman Doktor Kenan Akgöz de eşlik etti.

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