(Görüntülü) Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (2)

'TEKNİK VE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI, ÖNCELİĞİMİZ CANLARA ULAŞMAK' İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, metro vagonları için inşa edilen yer altı otoparkında meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulundu. Bekçilerden Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi’yi arama çalışmalarının sürdüğü alanda gazetecilere açıklama yapan Buğra Gökçe, kazanın yaşanmasıyla ilgili yüklenici şirketten de bilgi aldığını belirtirterek şunları söyledi: "Geçtiğimiz gece saat 03.42 civarlarında yoğun bir yağışın ardından muhtemelen toprağın da killi olması ve suya yeterince doygunluk yaşanmasından dolayı zemin hareketlenmesi oluyor. İnşaatta müteahhit firmanın bekçiliğini yapan iki canımız hareketlenen zemini kontrol etmek amacıyla alana hareket ediyorlar. Sesin, gürültünün yere geldiği doğru. Güvenlik kamera kayıtlarından görebildiğimiz bu. Muhtemelen elektriğin kesilmesi yönünde bir durum oluşuyor ondan da emin değiliz çünkü sonra kayıtlar kayboluyor. Arkadaşlarımızın elektrik kaynağının olduğu odaya doğru yönlendiğini, diğerinin de suyun geldiği perde duvara doğru yönlendiğini tahmin ediyoruz. Çünkü kayıtlardan daha ötesini göremiyoruz. Arkasından kuvvetli bir gürültü ile perde duvarının 20 metrelik kısmı çöküyor. Ne yazık ki, iki değerli canımız da bunun altında. Ekiplerimiz gerek AFAD, gerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri öncelikle yer altındaki canlarımızı bulabilmek için bir çaba sarf ediyor. Şu an birinci öncelik bu. İş makinelerinin çalışması anlamında canlara zarar vermemek ve onlara ulaşmak anlamında zorluklar var. Bir zemin hareketi olduğu için güvenliği sağlamak zorunluluğu var." 'BİRİNCİ ÖNCELİKLİ İŞİMİZ CANLARIMIZA ULAŞABİLMEK’ Lokal olarak bu bölgeden Şehitler Caddesi’ne uzanan duvarda bir risk bulunduğunu aktaran Buğra Gökçe, şantiye alanında ihmal olup olmadığı sorusunu da yanıtladı. Gökçe, "Olabilen en geniş risk alanında önlem almaya çalışıyoruz. Gece duvarla ilgili bir hareketlenme olunca vilayet makamının da kararı ile çalışmalar durduruldu. AFAD ekipleri gece çalışmayı durdurdular, sabah zemin hareketini durdurduktan sonra ekipler yeniden çalışmaya başladı. Göçüğe ilişkin hem teknik hem idari soruşturma açılmış vaziyette. En derin biçimde soruşturma yürütülecek. Kurumumuz bunun sonuna kadar takipçisi olacak. Nedir sorun, nerede eksik olmuş, öngörülemeyen zemin hareketi nedir, bunu bulmaya çalışacağız. Ama bunlar daha sonraki işler. Birinci öncelikli işimiz canlarımıza ulaşabilmek. İkinci öncelik de güvenliğin sağlanması. Zorluğu var; hem zemin içerisinde toprak killi olduğu için ağır iş makinesi çıkardığımızda makineler göçüyor hem de altta canlı olma ihtimali var. Mümkün mertebe zarar vermeyecek bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. Çalışmalar bu hızla devam edecek. Ekiplerimizin çalışmasını sabırla bekleyeceğiz. Az bilgiyle ahkam kesip kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. İhmal olup olmadığı soruşturulacak. Teknik olarak değerlendirme yapılmadan kimin ihmali olduğunu cevaplamak doğru olmaz" diye konuştu. Burada aileleri de bilgilendiren Gökçe, "Ne olduğunu, neresinden çıkacağını bilemiyoruz. Canlı varsa, öldürme riski var. Köprünün altına girdiği bir yer varsa umalım ki yaşam üçgeni oluşturup altında kalmış olsunlar. Dua edelim. Uzmanlara itibar etmekten başka çaremiz yok. Hepinize sabır diliyorum, duacıyız inşallah sağ salim çıksınlar. Önce güvenliği sağlamaya çalışıyoruz" dedi. DSP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Karakülçe de, göçüğün yaşandığı Halkapınar’a geldi. Burada ailelerle konuşan Karakülçe, kaybolan iki kişiye sağ salim ulaşılmasını temenni etti. Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()